Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la Copil

În fiecare an, în data de 15 februarie se marchează Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la Copil. Cu acest prilej, în întreaga lume se desfășoară o serie de evenimente prin care se atrage atenția populației asupra acestei afecțiuni grave.Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în fiecare an, peste 150.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer. Deși este o boală întâlnită în toate regiunile lumii și are un impact major asupra familiilor și comunităților, totuși peste 80% dintre copiii cu cancer pot supraviețui și pot avea o viață absolut normală dacă au acces la asistență medicală de calitate, conform OMS.