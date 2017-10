Astăzi

Ziua Mondială a Hepatitei

Astăzi, România marchează, alături de țări din întreaga lume, Ziua Mondială de Hepatitei. Statisticile arată că, la nivel global, unul din 12 oameni ar putea fi infectat cu virusul hepatitei B sau C, ceea ce reprezintă aproximativ 500 de milioane de oameni. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei, Alianța Internațională Împotriva Hepatitei, organizații din domeniul sanitar și companii farmaceutice vor să atragă atenția asupra efectelor pe care hepatita le are la nivel global. „Ziua Internațională de Hepatitei este de o importanță majoră pentru noi, în condițiile în care România este țara cu cea mai ridicată prevalență a infecției cu virus C din întreaga Uniune Europeană - 4,9% - precum și o prevalență mare a infecției cronice B”, a declarat Dan Zamonea, directorul general al companiei farmaceutice Roche România. Organizațiile din domeniul sanitar și companiile farmaceutice vor să atragă atenția asupra faptului că, în țara noastră, populația are un nivel scăzut de informare cu privire la diferitele tipuri de hepatită. Hepatita C se transmite prin sânge sau produse derivate din sânge. Virusul afectează 130 de milioane de oameni din întreaga lume, ceea ce înseamnă o prevalență de patru ori mai mare decât cea a infecției cu virusul HIV. Hepatita C este una dintre cauzele directe ale cirozei și cancerului hepatic. În județul nostru, peste 100 de persoane suferă de hepatită C, potrivit statisticilor Autorității de Sănătate Publică. Hepatita B este o altă problemă majoră de sănătate publică. Virusul hepatitei B este de 100 de ori mai contagios decât virusul HIV și este considerat singurul virus hepatitic cu înalt potențial oncogen (generator de cancer hepatic). Hepatita B este cu atât mai periculoasă, cu cât rar prezintă simptome specifice. O parte dintre cei infectați pot face ciroză hepatică. Testarea periodică și vizita la un medic specialist sunt foarte importante, mai ales că și în România bolnavii au la dispoziție tratamente noi, care țin boala sub control și cresc speranța de viață a pacienților. Prevenirea Hepatitei B se face prin vaccinare.