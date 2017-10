Ziua mondială a donatorului de sânge îi sărbătoreşte pe cei care salvează vieţi

Ziua mondială a donatorului de sânge îi sărbătorește pe cei care salvează vieți

În fiecare an, pe 14 iunie ne exprimăm recunoștința față de cei care, prin generozitatea lor oferă cel mai prețios dar ”viața”. Ziua mondială a donatorului de sânge îi omagiază pe voluntarii care salvează, în fiecare an, milioane de vieți sau ajută, în mod hotărâtor, la recuperarea celor aflați în suferință.Cu această ocazie, ministrul Florian Bodog vrea să mulțumească celor care contribuie la salvarea de vieți și îi asigură de întreaga lui recunoștință. „Acțiunea lor nu solicită recompensă. Mulți dintre donatorii voluntari privesc acest ajutor neprețuit ca pe-o datorie morală și aleg să doneze sânge în mod regulat. Cifrele vorbesc de la sine, la nivel global au loc peste 112. 5 milioane de donații de sânge. Donațiile voluntare acoperă integral sau aproape integral necesarul de transfuzii de sânge pentru mai mult de 70 de state. Din păcate în România, mai puțin de 2% dintre adulți aleg să fie donatori. Este un procent mult prea mic raportat la urgențele medicale, la numărul celor care au nevoie de transfuzii de sânge pentru salvarea vieții sau pentru tratarea afecțiunilor, dar și la numărul mare de donatori voluntari din celelalte state europene”, a precizat acesta.Cele mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că majoritatea transfuziilor de sânge se îndreaptă către copii aflați în suferință și către vârstnici. Astfel, în țările mai sărace, 65% dintre transfuziile de sânge se îndreaptă spre copii cu vârste mai mici de cinci ani. În țările prospere, peste 76% dintre transfuzii sunt folosite pentru salvarea pacienților cu vârsta de peste 65 de ani.„Această zi nu trebuie doar să omagieze pe cei care își ajută semenii în cele mai grele momente, ci și să ne îndemne la implicare și acțiune imediată. Într-o singură ședința de donare, prin separarea componentelor sanguine, fiecare dintre noi are șansa să salveze trei vieți. Românii sunt un popor solidar. Vreau să adresez un apel la acțiune și implicare. Donați sânge, fiți alături de cei care au nevoie de sprijin pentru a depăși momentele critice din viața lor. Viața unui om este neprețuită. Fiecare donație contează!”, a mai spus ministrul.