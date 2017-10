Ziua mondială a contracepţiei, serbată astăzi

Ziua mondială a contracepției, serbată astăzi

Ziua Mondială a Contracepției” se sărbătorește, în fiecare an, pe 26 septembrie, și are drept scop promovarea unei lumi în care fiecare sarcină este o sarcină dorită și creșterea conștientizării importanței contracepției astfel încât tinerii să ia în cunoștință de cauză deciziile privitoare la viața lor sexuală și reproductivă, în special cei cu vârstele între 15-19 ani care sunt cei mai predispuși bolilor cu transmitere sexuală.„Ziua Mondială a Contracepției” din acest an, având ca temă: „Contracepția: viața ta, responsabilitatea ta”, își propune să încurajeze tinerii să-și asume responsabilitatea prevenirii unei sarcini nedorite și a bolilor cu transmitere sexuală.