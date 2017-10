Zeci de mii de constănţence testate pentru cancer de col uterin

Zeci de mii de constănțence testate pentru cancer de col uterin

Aproximativ 40 de mii de femei din zona localității Băneasa din județul Constanța vor avea posibilitatea să intre în programul național de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. Asta după ce în cadrul noului Centru Multifuncțional de Sănătate din oraș se va deschide și un cabinet de ginecologie. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța anunța, zilele trecute, că fostul centru de permanență din Băneasa va fi înlocuit de un centru multifuncțional de sănătate care face parte din structura SCJU. Aici va exista și un cabinet dedicat afecțiunilor ginecologice, motiv pentru care programul național de screening pentru cancerul de col uterin se va putea derula și în această zonă.Depistarea precoce a cancerului de col uterin salvează viețiÎn condițiile în care Ministerul Sănătății a dispus ca aceste centre să fie organizate în funcție de necesități, dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța, ne-a spus că s-a consultat și cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică împreună cu care a decis să deschidă și un cabinet de ginecologie. „Ținând cont de faptul că există un program care se va derula timp de mai mulți ani pentru înregistrarea activă a cancerului de col uterin, am considerat necesară și înființarea unui cabinet de ginecologie. În acest fel vor fi dispensarizate cazurile din zonă, iar persoanele bolnave vor fi consultate și tratate de un medic specialist”, a menționat dr. Căpățână. În plus, managerul a mai spus că această regiune este foarte importantă pentru screening-ul de cancer de col uterin deoarece există foarte mulți locuitori. „În zona orașului Băneasa se înregistrează o populație mare de persoane. Sunt în jur de 70 - 80 de mii de oameni, dintre care, cel mai probabil, jumătate sunt femei”, a adăugat dr. Dan Căpățână. Directorul Spitalului Județean a ținut să precizeze că aceasta este o problemă de sănătate la nivel național, iar depistarea precoce a cancerului de col uterin poate salva zeci și chiar sute de vieți, motiv pentru care programul este abordat cu toată responsabilitatea și seriozitatea. Fonduri disponibile pentru toate testările necesareTotodată, dr. Constantin Dina, șeful DSP Constanța a declarat că și instituția pe care o conduce va fi implicată în această campanie. „Primii pași au fost deja făcuți. S-a emis ordinul de înființare a unităților de management, iar Constanța a fost repartizată către unitatea regională de management din subordinea Spitalului Clinic Pantelimon din București. Ministrul Sănătății a emis un ordin acum câteva zile prin care s-a dispus înființarea acestor unități, urmând să înceapă selectarea centrelor sanitare care vor participa la programul de screening”, a declarat dr. Dina.Potrivit acestuia, programul se va derula timp de aproximativ cinci ani, timp în care vor fi testate toate fe-meile cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. „Pe parcursul programului vom avea fonduri pentru testarea tuturor femeilor de cel puțin 25 de ani și cel mult 64 de ani. Până la ora actuală, Spitalul Județean Constanța împreună cu laboratorul Synevo ne-au ajutat în testarea a 309 femei pentru depistarea cancerului de col uterin. Este o premieră în țara noastră faptul că s-au implicat, ținând cont că DSP nu are bani pentru screening-ul pacientelor, ci numai pentru promovarea activă a acestei probleme medicale”, a adăugat șeful Direcției Județene de Sănătate Publică.