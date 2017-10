Zeci de mii de cazuri de rubeolă, în ţară

Zeci de mii de cazuri de rubeolă, în țară

Ştire online publicată Marţi, 25 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rubeola a determinat in ultimii ani peste 20.000 de cazuri in Romania. Tara noastra a fost una dintre cele mai afectate tari europene de rubeola. Astfel, alaturi de Polonia, in Romania s-au inregistrat 99% din totalul cazurilor raportate in 2012. n acelasi timp, persoanele cu risc in rubeola, femeile insarcinate sau adultii trebuie indrumati catre medic la primele simptome ale rubeolei.Pentru mai multe informatii despre vaccinare si despre preventia anumitor boli contagioase prin vaccinare, consultati cele patru cursuri EMC despre Vaccinologie disponibile online si adresate medicilor de familie, potrivit specialiștilor.