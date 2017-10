Zeci de CONSTĂNŢENI au donat SÂNGE pentru românii implicaţi în tragedia din MUNTENEGRU

Zeci de CONSTĂNȚENI au donat SÂNGE pentru românii implicați în tragedia din MUNTENEGRU

Centrul Regional de Transfuzii Constanța era plin de donatori la orele prânzului. Oamenii susțin că au venit să doneze sânge după ce au auzit de accidentul din Muntenegru în care au fost implicați români.„Eu vin pentru prima dată să donez și o sa încerc să fac asta de câte ori am ocazia. Sincer, am venit să donez pentru că am văzut că oricând se pot ivi situații nefericite și oameni care trebuie salvați”. Un altul susține că solidaritatea oamenilor care au donat sânge pentru cei răniți în același accident l-au făcut să doneze. „Ne-au cam dat lecții cei din Muntenegru la capitolul solidaritate, așa că trebuie să învățăm și noi să facem câte ceva”.