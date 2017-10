Zeci de cazuri noi de HIV, înregistrate la Constanţa

Zeci de cazuri noi de HIV, înregistrate la Constanța

Aproximativ 60 de cazuri noi de HIV sunt înregistrate, anual, la Constanța. Medicii din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța susțin că din 2007 încoace, când virusul se transmitea pe cale trans-fuzională, majoritatea cazurilor de îmbolnăvire din prezent sunt bazate pe relațiile sexuale neprotejate.În total, de la începutul acestui an, în județul Constanța au fost înregistrate 33.900 de testări specifice pentru infecția cu HIV.Deși în prima jumătate a acestui an pacienții cu HIV nu și-au mai primit tratamentul antiretroviral timp de câteva săptămâni, medicii susțin că, actual-mente, bugetul pentru Programul Național HIV depășește bugetul total al unității sanitare.„Avem 1.032 de pacienți în evidențele Centrului Regional pentru tratarea HIV-SIDA, dintre care 830 sunt sub tratament. Bugetul primit prin Programul Național este mai mult decât suficient pentru a acorda tratament și consiliere acestor pacienți. Din păcate, restul de 20% care sunt în evidențele noastre nu își doresc, din varii motive, să primească tratament. Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor pe care instituția, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Constanța a încercat să le impună, avem destul de multe cazuri noi. În urma cazului de la Năvodari, mediatizat în presa locală, nu am înregistrat niciun pacient din Năvodari la testările din cadrul Centrului de Testare și Consiliere HIV din cadrul DSP”, a precizat dr. Sorin Rugină, medic primar boli infecțioase, coordonatorul centrului regional HIV - SIDA Constanța.Medicii susțin că rata mortalității este egală cu cea a depistării virusului. În plus, dacă la fiecare 10 secunde este înregistrat un nou deces din cauza HIV, la fiecare 6 secunde este înregistrat și un caz nou depistat.