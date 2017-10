Weed-shopurile nu vor mai avea „vise“ la vânzare

Avalanșa de cazuri de intoxicații cu substanțe etnobotanice în rândul tinerilor a dus, inevitabil, la trecerea drogurilor ușoare în ilegalitate. În ședința de ieri, Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență prin care se interzice comercializarea a 36 de plante și substanțe etnobotanice. De asemenea, stocurile existente în prezent în aceste magazine vor trebui distruse. Ordonanța guvernamentală adoptată miercuri, 10 februarie, completează Legea nr. 143 din anul 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope elaborată de către Ministerul Sănătății. „Dorim să descurajăm tendința de creștere a consumului de plante și substanțe halucinogene. Timp de patru săptămâni s-a depus un efort deosebit pentru stabilirea unei liste cu plante și substanțe care au proprietăți psihoactive. La inițiativa Ministerului Sănătății în data de 10 ianuarie 2010, s-au reunit experți din mai multe instituții: Agenția Națio-nală a Medicamentului, Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române, Facultatea de Farmacie - București (Catedra de Toxicologie și Botanică) care au reușit în urma unui efort deosebit să identifice o serie de produse ce au în componență plante și substanțe dăunătoare sănătății. Această nouă lista le va completa pe cele deja existente în legile pentru combaterea traficului ilicit de droguri și regimului juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante. Vreau să mulțumesc tuturor acestor profesioniști”, a declarat ministrul Sănătății, Cseke Attila. Pierderea identității și atacuri severe de panică Efectele produse de aceste substanțe sunt similare celor date de substanțele psihotrope, având efect direct asupra creierului uman, cum ar fi stări confuzionale, pierderea iden-tității, halucinații, diminuarea atenției, combinate cu efecte adverse ca dureri puternice de cap, anxietate, amețeli, confuzie și atacuri severe de panică, creșterea frecvenței cardiace, tensiunii arteriale și a temperaturii corpului. În anul 2009, peste 1.300 de persoane, majoritatea tinere, au solicitat asistență medicală după ce au suferit intoxicații grave cauzate de consumul de plante etnobotanice. Conform noului act normativ, pe listele existente în Legea 143/2000 au fost introduse noi plante și substanțe a căror cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transformare, oferire, punere în vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la trei la 15 ani, respectiv de la 10 la 20 de ani pentru droguri de mare risc. Cumpărarea sau deținerea fără drept a drogurilor de risc, pentru consum propriu, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la doi ani, iar la droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la doi la cinci ani. Creează dependență și pot duce la deces Pe lista produselor etnobotanice interzise de noua ordonanță se află 27 de substanțe și nouă plante, care sunt asimilate drogurilor. În categoria plante, au fost interzise mai multe specii de salvie, care pot produce halucinații, și de mitragină, cu efecte similare cocainei și care creează dependență. De asemenea, au fost scoase în ilegalitate mai multe tipuri de ciuperci precum Amanita musca-ria, Amanita pantherina și toate speciile din genul Psilocybe, care pot produce halucinații. În ceea ce privește substanțele, pe lista neagră se află LSA (Amida acidului lisergic), Ketamina, care creează dependență și din cauza căreia au fost înregistrate două decese, sarea de baie (Mefedrona) și derivații de Piperazină, care au cauzat mai multe decese. Un Special Gold la ofertă costă 90 de lei Aceste produse se comercializează în special sub formă de țigări, comprimate, pulberi, fragmente vegetale ambalate în plicuri, sub diverse denumiri, prețurile de vânzare variind în funcție de gramaj. De exemplu, o Special gold (sare) de 0,25 grame costă 40 lei și de 0,75 grame - 90 lei. Pulse pulbere de 0,5 grame ajunge la 30 lei și trei grame - 119 lei. Ciupercile uscate Fly Agaric Mushroom în punguliță de 12 grame costă 60 de lei, Spice Diamond, sub formă de fragmente vegetale de 1 gram, are prețul de 50 de lei, iar Spice Gold Spirit, sub formă de pulbere, trei grame ajunge și la 90 de lei. Cei care au sperat însă ca magazinele de vise să se închidă definitiv mai au de așteptat. În termen de 10 zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, cei care comercializează aceste produse au obligația de a le distruge. Însă, le vor mai rămâne, cu siguranță, multe alte produse pe care să le vândă tinerilor dornici de senzații euforice. În cursul zilei de ieri, majoritatea magazinelor de vise din Constanța erau închise, dar probabil că nu își începuseră încă programul de lucru, știindu-se faptul că vânzările merg cel mai bine seara târziu și noaptea.