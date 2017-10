Vreţi să vă lăsaţi de fumat? Psihologul vă poate ajuta!

Vreți să vă lăsați de fumat? Psihologul vă poate ajuta!

Ştire online publicată Joi, 09 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai bun lucru pe care îl puteți face acum este să vă lăsați de fumat! De ce este atât de importantă consilierea psihologică? De atâtea ori persoanele care fumează au stat de vorbă cu prietenii, fumători sau nefumători, despre o posibilă renunțare la fumat. Și cu toate acestea, „de mâine mă las de fumat” la mulți fumători nu s-a pus în practică. Astfel încât, multe persoane care și-au propus nici măcar nu au trecut la fapte sau altele au încercat și nereușind, au tras concluzia greșită că nu au voință.Se poate spune că această autoeti-chetare, „nu am voință pentru a renunța la fumat” este pe atât de periculoasă, pe cât de eronată! Atenție, este vorba de cu totul altceva! Drept dovadă că, dacă ar fi să ne facem o listă cu câte lucruri am realizat până în prezent, lucruri care au implicat efort pe perioade mai scurte sau mai lungi de timp, vom descoperi zăcăminte de voință!Atunci despre ce este vorba? Indiferent de voința pe care o avem, atâta timp cât nu știm cum să facem altfel, logic vom persista în aceleași acțiuni. Consilierea psihologică are tocmai acest rol, extrem de important, de a ne învăța cum putem să procedăm altfel. Adică, ne învață noi acțiuni, pentru a reuși să ne lăsăm de fumat. Împreună cu psihologul, persoana descoperă care este algoritmul propriu de succes, pentru a renunța la fumat. În plus, descoperim cum să facem față acelor momente de criză, cu risc mare de recidivă.Și, bineînțeles, descoperim împreună beneficiile vieții fără fumat și cum putem gestiona această schimbare. În concluzie: cel mai bun lucru pe care îl puteți face acum este să vă lăsați de fumat.Persoanele care doresc să renunțe la fumat găsesc datele de contact ale medicului pneumolog și ale psihologului pe site-ul www.stopfumat.eu, la Tel Verde 0800878673 (apelabil gratuit doar din Romtelecom) sau la 021.3356920.Gabriela Răsleanu, psihoterapeut Cabinetul Verasante