Vreţi să vă aflaţi starea de sănătate? Iată ce ofertă vă face Spitalul Privat Isis

Vreți să vă aflați starea de sănătate? Iată ce ofertă vă face Spitalul Privat Isis

Muncim în fiecare zi, stresul cotidian și caruselul problemelor ne fac să uitam de noi, iar când conștientizăm acest lucru, ne dorimsă o fi făcut mai devreme.„Suntem mai atenți să nu întârziem la service pentru revizia autoturismului pe care îl conducem, dar ne neglijăm pe noi înșine. Semnăm contracte Casco, dar nu facem uneori nimic pentru menți-nerea sănătății noastre și a sigu-ranței familiei pe care o avem în grijă” - este semnalul de alarmă tras de medicii Spitalului Privat Isis.Specialiștii unității sanitare pro-pun constănțenilor și nu numai să aloce măcar o zi din an sănătății lor și a copiilor lor. În acest sens, au creat pachete speciale de monito-rizarea stării de sănătate, denumite „Ziua de sănătate”.„Nu semnezi contract, nu îți asumi nicio obligație de tipul abonament lunar, îți faci doar o programare telefonic și vii la spital pentru o internare de zi, iar în câteva ore, vei beneficia de servicii medicale complexe, pentru o profilaxie efi-cientă sau diagnosticare precoce a eventualelor probleme de sănătate, care poate nu s-au manifestat încă, dar care ar putea să-ți producă disconfort în viitorul apropiat”, au afirmat reprezentanții Isis.Iată pachetele oferite de spital:Pachetul pentru Junior (disponibil pentru copii 0-18 ani) - 500 lei- Set de analize: Hemoleu-cograma completă, Calciu total, Calciu ionic, Uree serică, Creatinină, Acid uric, TGO, TGP, Sideremie, Magneziu seric, Fosfataza alcalina, Glicemie, Sumar de urină (urocultură inclus la nevoie), Exsudat nazal, Exsudat faringian, Coprocultură, Examen coproparazitologic- Control pediatric, consultație ORL, consultație Oftalmologie (la recomandarea medicului), ecografie abdominală (la recomandarea medicului)- Dosar medical cu concluzii și recomandări în urma efectuării bilan-țului de sănătate; card Benefisis 10% discount la servicii ulterioarePachetul pentru Ea - 600 lei- Set de analize: Hemoleucograma completă, Calciu total, Calciu ionic, Creatinină, Glicemie, Acid uric, TGO, TGP, Colesterol, LDL Colesterol, HDL, Sideremie, Proteină C reactivă, VSH, Trigliceride, Uree serică, Magneziu seric, Sumar de urină (urocultură inclus la nevoie);- Consultație endocrinologie, consultație medicină internă, consultație ginecologică, ecografie mamară bilaterală / mamografie, ecografie abdominală, ecografie tiroidă, EKG, PAP Test și examen secreție;- Dosar medical cu concluzii și recomandări în urma efectuării bilanțului de sănătate; card Benefisis 10% discount la servicii ulterioarePachetul pentru El - 400 lei- Set de analize: Hemoleu-cograma completă, Calciu total, Calciu ionic, Creatinină, Glicemie, Acid uric, TGO, TGP, Colesterol, LDL Colesterol (la nevoie), HDL la nevoie, Sideremie, Proteină C reactivă, VSH, Trigliceride, Uree serică, Magneziu seric, Sumar de urină (urocultură inclus la nevoie);- Consultație medicină internă, EKG, ecografie abdominală;- Dosar medical cu concluzii și recomandări în urma efectuării bilanțului de sănătate, card Benefisis 10% discount la servicii ulterioare.