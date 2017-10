"Vrem să scoatem birocraţia din sistem"

"Vrem să scoatem birocrația din sistem"

Reprezentantii medicilor de familie au adus la cunostinta faptul ca daca nu se reduce birocratia in sistem, nu vor putea prelua in plus nicio activitate medicala prevazuta in pachetul de servicii medicale de baza.“Noul proiect de pachet de baza, desi preconizeaza modificari profunde si constituie, cel putin teoretic, un pas inainte pentru medicul de familie pe care il valorizeaza ca profesionist, omite conditii de baza, pe care noi le-am semnalat si fara de care nu poate fi pus in practica: reducerea punctuala si imediata a birocratiei in medicina familiei. Nu vom putea prelua nicio activitate medicala din pachet din lipsa de timp, desi ne dorim acest lucru.