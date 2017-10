Vrei carnet de şofer sau să te angajezi? Ai grijă mare unde faci examenul psihologic

Vrei carnet de șofer sau să te angajezi? Ai grijă mare unde faci examenul psihologic

De la 1 noiembrie, constănțenii care vor avea nevoie de avize psihologice valabile pentru permisul de conducere, angajare, permis de port armă sau psihologie clinică, trebuie să verifice dacă psihologul are dreptul de a le elibera aceste acte. Motivul? Cel puțin 1.000 de cabinete înființate ilegal, „la colț de stradă”, vor dispărea.„Cine mai vrea să muncească trebuie să intre în legalitate“Începând cu data de 1 noiembrie, Colegiul Psihologilor din România intenționează să „facă curățenie” în rândul colegilor de breaslă care au lucrat până acum „la negru”. Decizia vine după ce Colegiul a obținut aprobarea Hotărârii privind evidența profesională a psiho-logilor.„În data de 27 septembrie, în ședința Consiliului director al Colegiului Psiho-logilor din România a fost aprobată Hotărârea privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică. Concret, fiecare psiholog care nu a trecut pe la Colegiul Psihologilor să se înregistreze nu lucrează conform legii și, deci, nu mai poate elibera nici un fel de document. Noua lege prevede ca fiecare psiholog acreditat să poată comanda de la Colegiu, printr-un sistem informatic, niște timbre profesionale pe care să le atașeze documentelor eliberate. Se vor elibera câte 200-250 de timbre pe lună pentru fiecare psiholog membru al Colegiului, iar sistemul este simplu: dacă nu poți să-ți comanzi timbru, nu poți să lucrezi. Timbrele vor fi dovada faptului că cel care a eliberat avizul este în măsură să elibereze astfel de documente și are compe-tențe pentru asta. Timbrele vor fi folosite pentru domenii cum sunt: psihologia muncii, psihologia transporturilor, psihologie pentru port armă și psihologie clinică, adică pentru avize destinate altor instituții.Astfel beneficiarul avizului să știe că psihologul care a eliberat documentul o face legal. Cine vrea să muncească trebuie să intre în legalitate!”,a explicat, pentru Cuget Liber, președintele Colegiului Psihologilor, Filiala Constanța, psiholog Ilie Grădinaru.Peste 1.000 de psihologi eliberează avize ilegalPână acum, pe lângă cei 1.000 de psihologi acreditați de Colegiul Psihologilor, la Constanța, încă pe atâția au lucrat fără acoperire legală. „S-a putut lucra ilegal pentru că nu există reglementări clare, nu există sancțiuni. Neexistând sancțiuni, au preferat să lucreze la negru. Era o măsură necesară pentru că dacă nu ai timbru, nu poți să eliberezi avize, iar acest lucru îți dă două posibilități: ori intri în legalitate, te înscrii la Colegiu, faci pregătirea pro-fesională prin care poți să ai competențele necesare, ori nu mai lucrezi”, spune Psihologul Ilie Grădinaru.Cum vom face diferența între legal și ilegal?Legea spune clar: Un psiholog nu are timp fizic să vadă mai mult de 200-250 de oameni într-o lună. Astfel că, cei care mergeau până în prezent la orice clinică privată sau la orice cabinet înființat „la colț de stradă” trebuie să fie foarte atenți dacă cel pe care îl plătesc pentru un serviciu de acest gen este sau nu în măsură să îi ajute.„De la 1 ianuarie, vom implementa acest nou sistem. Potrivit legii 213, formele de exercitare a profesiei sunt cabinetele individuale, societăți civile profesionale de psihologie și cabinetele asociate. În acest fel, oamenii știu unde vor putea merge pentru avize. În mod normal, clinica ce are un astfel de serviciu trebuie să încheie un contract de prestări servicii cu un cabinet acreditat de Colegiu și care este de sine stătător, nu să se lucreze 2 ore pe zi psihologie și 6 ortopedie, ci să aibă spațiu special amenajat. Fiecare va avea obligația să afișeze la vederea beneficiarilor ce documente poate să elibereze și ce nu. Mulți colegi pun doar ștampila, fără să facă de fapt testele corespunzătoare, chiar și dintre cei acreditați, de aceea unii scot avize pe bandă rulantă, iar alții nu au un loc de muncă”, completează psihologul.Așadar, în perioada următoare, vor avea loc schimbări importante în cadrul profesiei de psiholog, iar acest lucru va schimba decisiv soarta multor „specialiști” din domeniu. Mulți se vor îndrepta către calea legală înregistrându-și activitatea, iar alții se vor pune cu „burta pe carte”pentru a putea rămâne pe piață.