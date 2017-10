Vreau să mă las de fumat!

1

....am fumat, imi pare rau!

...am fumat si imi pare rau!...mi-am irosit banii si sanatatea! am peste 20 de ani de cand nu am mai pus tigara in gura! ...am vazut cum risipesc banii pe tutun, ca incep sa imbatranesc....si intr-o zi am spus:gata! stop! nu mai fumez!....si nu am mai pus tigara in gura! Sa nu va imaginati ca eram fumator de ocazie. Am fumat ,,Carpati,,, si in lipsa acestora, este adevarat, mai rar, am fumat Kent! ...minim 1-maxim 2 pachete pe zi! Fumatul este un moft, un fel de a spune lumii ca suntem mari, ca avem independenta, ca nu ne pasa de nimeni, un fel de a ne exprima personalitatea....nimic altceva!...da si oarecare dependenta, nu chiar asa de multa pe cat se spune! Lasatul de fumat este o chestiune care tine de personalitatea omului, de vointa. Nu exista ca nu ma pot lșasa de fumat! Ne putem lasa de orice, cu conditia sa avem vointa necesara. De regula oamenii mai slabi, cu personalitatea afectata, in anumite momente, gasesc in orice un refugiu, un mod de exprimare...Daca reusim sa trecem peste asta, atunci ne lasam usor de fumat. ....Naravul acesta ne poate cauza mari proibleme financiare dar si de sanatate. faceti socoteala cat va costa un pachet de tigari pe zi, cat intr-o luna, cat intr-un an....ce puteati face cu banii acestia?...intr-o viata iti mai cumperi o casa....ca sa nu punem la socoteala sanatatea care este cea mai importanta, pentru noi si pentru cei din jur, familie in primul rand...asa ca va indemn sa va lasati de fumat pur si simplu....nu se moare din asta, va asigur eu...sau daca tot sunteti persoane cu....vicii, va apucati de altceva....faceti voluntariat, cresteti animale,plantati pomi.....