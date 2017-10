„Vom controla la sânge până la ultimul salon!“

2

gandacii

Un exemplu: saloanele sectiei de neurologie Spitalul Judetean Cta unde gandacii sunt in canile bolnavilor, pe fructe si nu numai.Abia astept sa aud concluziile dupa aceste controale.De ce ne miram cand auzim la tv ca au fost gasiti copii locuind in conditii mizere cand in spitale, acolo unde curatenia ar trebui sa fie la ea acasa, ea lipseste cu desavarsire.De ce exista taxa de intrare de 5 lei/zi ptr curatenia suplimentara in afara orelor de vizita? Care curatenie?De cand locuiesc in orasul acesta Spitalul Judetean a avut aceleasi conditii insalubre in toate sectiile nu numai in cea mentionata.