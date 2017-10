Vlad Voiculescu: Avem 88 de sate care nu au acces la niciun fel de serviciu medical

"Dacă ne uităm pe cifre lucrurile nu stau deloc îmbucurător. Avem regiuni întregi care nu au acces la asistență medicală primară. Avem 88 de sate, dacă statisticile pe care le am eu la dispoziție sunt corecte, care nu au acces la niciun fel de serviciu medical. Avem o diferență colosală între județele României. Avem județe precum Călărași și Ialomița, unde densitatea medicilor este mult sub nivelul altora. În general, în România avem mult prea puțini medici la suta de mii de locuitori", a declarat ministrul Vlad Voiculescu.Acesta a afirmat că numărul de medici raportat la numărul de locuitori în România este mai mic decât cel existent la nivel european deși universitățile din România raportează mai mulți absolvenți în fiecare an."Dacă ne uităm unde pleacă acești absolvenți vedem că în Franța avem a doua comunitate, după medicii francezi. Comunitatea medicilor proveniți din România este cea mai mare. Dacă ne uităm în Germania vedem că numărul de medici români este de 10 ori mai mare decât acum câțiva ani. În Anglia, de asemenea, numărul de medici veniți din România crește în fiecare lună", a declarat Vlad Voiculescu.Ministrul Sănătății a precizat, totodată, că unii medici plecați afară ar dori să se întoarcă în țară. De asemenea, Vlad Voiculescu a afirmat că în prezent se lucrează la o strategie în domeniul Sănătății și că aceasta are la bază piloni precum resursa umană și infrastructura.