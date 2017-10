Vizita periodică la medic, paravan împotriva cancerului

Ignoranța, spaima de diagnostic și, mai ales, lipsa educației pentru sănătate sunt principalele motive pentru care tumorile maligne sunt descoperite tardiv. Specialiștii spun că lupta împotriva cancerului se duce, în primul rând, prin măsurile preventive luate de fiecare individ: consultațiile periodice, în special dacă există rude diagnosticate cu diverse tipuri de cancer. Un raport realizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), publicat în British Medical Journal, susține că, în fiecare an, sunt diagnosticate, în lume, zece milioane de noi cazuri de cancer. Experții OMS atrag atenția că dacă nu vor fi realizate campanii eficiente de prevenție, numărul bolnavilor de cancer se va dubla până în 2020. Măsurile de prevenire care pot fi luate constau în limitarea expunerii la factorii de risc, ceea ce va determina și reducerea frecvenței afecțiunilor tumorale. Factori de risc Dr. Dana Pleș, șefa Secției de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, a afirmat că printre principalii factori de risc de care trebuie să se țină seama sunt antecedentele familiale. „Persoanele care știu că au cazuri de cancer în familie, ar trebui să se prezinte, preventiv, la consultații, pentru a fi sfătuite ce trebuie să facă. Deja am pacienți din rândul urmașilor bolnavilor de cancer tratați în trecut”, ne-a declarat medicul oncolog. Factori de risc mai sunt și dieta bogată în grăsimi, obezitatea, lipsa nașterilor sau a alăptării, în cazul femeilor, expunerea exagerată la radiațiile ionizante, fumatul, alcoolul sau poluarea. Din acest motiv, specialistul menționează că se impune respectarea unui stil de viață sănătos. Pentru a împiedica dezvoltarea cancerului, indiferent de formă, trebuie detectate stările precanceroase, încă înainte de apariția primelor simptome. Sunt necesare examinări sistematice, astfel încât afecțiunile tumorale să fie tratate din stadiile precoce. În acest fel, a atras atenția medicul oncolog, crește procentul de vindecare. Mijloacele de depistare În funcție de tipul de tumoare, diferă și mijloacele de depistare. În cazul cancerului mamar, autoexaminarea este la îndemâna oricărei femei, urmând ca, după vârsta de 40 de ani, să fie efectuată o mamografie (radiografie a sânului) la fiecare doi - trei ani. Dr. Dana Pleș sfătuiește toate femeile să se prezinte la medicul de familie sau la specialist, pentru realizarea mamografiei. „Din trei femei, una este expusă cancerului mamar”, a fost justificarea dată de oncolog. Trebuie menționat că, în prezent, la nivelul județului Constanța, cancerul de sân are incidența cea mai răspândită, după cel bronho-pulmonar. Cancerul de col uterin este depistat prin frotiul cervico-vaginal, un examen simplu și nedureros. Începând cu primele raporturi sexuale, se impun două examinări la interval de un an, apoi un examen la fiecare trei ani, în absența modificărilor până la 65 de ani. În cazul cancerului colorectal, definitorie este prezența sângelui în scaun. Medicii vor realiza un examen endoscopic, pentru a constata dacă este vorba de cancer sau de alte leziuni precanceroase. Cancerul de piele este depistat, de asemenea, timpuriu, prin recunoașterea formațiunilor precanceroase. Poate fi prevenit prin evitarea expunerii la radiațiile UV. La ora actuală, constănțenii se prezintă tardiv la consultații, motiv pentru care tumorile sunt diagnosticate în stadiile avansate. Responsabilitatea o poartă ignoranța, frica de consultații și lipsa unei educații pentru sănătate. Drept pentru care medicii oncologi plănuiesc derularea unor programe de educare a populației pentru depistarea precoce a afecțiunilor.