Vizita la dentist, „un lux“ pentru constănţeni

Vizita la dentist, „un lux“ pentru constănțeni

80% dintre români au probleme dentare, cariile fiind cea mai frecventă afecțiune (71%). 4 din 10 persoane prezintă probleme cauzate de placa dentară bacteriană, iar 3 din 10 au respirație urât mirositoare și dinți sensibili, potrivit specialiștilor. Grav este și faptul că, în medie, 3 din 4 copii au dinții afectați de carii netratate, fapt care poate avea consecințe extrem de grave asupra dentiției definitive.Astfel, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Orale este demarată și campania „Zâmbește România”, eveniment care arată necesitatea programelor de prevenție și educație pentru sănătatea orală. Pe durata anului 2014, „Zâmbește România” va include și un program de educare în școli din întreaga țară, derulat alături de specialiști în igiena orală. Peste 20.000 de copii vor beneficia, în cadrul programului, de sfaturi privind igiena orală și seturi complete pentru îngrijirea dinților, formate din pastă și periuță de dinți.Pe lângă activitățile educaționale, începând cu 1 aprilie 2014 și până la finalul anului, vor fi oferite consultații gratuite în cabinete stomatologice din întreaga țară, ușor de rezervat prin intermediul site-ului www.zambesteromania.ro. În plus, în acest an, o parte din cabinetele stomatologice din campanie vor oferi și detartraje gratuite.În plus, în luna septembrie, campania va continua programul Caravanei Naționale „Rabla pentru Periuța Ta” în 7 orașe mari din țară, printre care și Constanța.