Cum alungăm tristețea de Anul Nou?

Vizionatul filmelor romantice în perioada sărbătorilor accentuează sentimentul de depresie

Ești singur și trist. Nu ai avut cu cine să împarți bucuria Crăciunului. Moș Crăciun nu a poposit și în casa ta. Te gândești că vine Anul Nou și ești din nou singur. De la tristețe până la depresie nu mai e decât un singur pas. Cert este faptul că depresia nu apare spontan. O stare mai proastă se instalează gradat. Asta înseamnă că, pentru a intra în „dansul” ei trebuie să îți ia ceva „timp de încălzire” și mai trebuie să îți placă și „melodia”. Persoana se complace până la un anumit punct în această stare dar, pe măsură ce se amplifică, devine obositoare. „În depresii lista de probleme este compusă dintr-o serie de dificultăți începând cu sentimente de inferioritate, imposibilitatea acceptării unor situații inerente de viață, astfel de persoane se simt depășite de cerințele vieții. Cel în cauză stă și gândește doar negativ. Oricum ar fi trebuie subliniat că fiecare persoană este unică deci și problemele sale sunt unice astfel devine necesar sprijinul unui psihoterapeut care o va ajuta în găsirea soluției sau alternativelor de a face față problemei”, ne-a spus psihoterapeutul Leni Burlacu. Psihoterapeutul spune că astfel de persoane nu pot fi ajutate cu sfaturi. Cunoscând persoana, specialistul găsește soluții pentru a depăși această stare. Pacientul singur poate să încerce unele strategii, dar nu sunt ceva garantat sau de durată. Strategiile trebuie să fie personalizate pentru a fi evitate astfel de stări. Asta presupune că persoana știe deja că are un potențial depresiv și poate să înceapă prin a-și planifica noaptea de Revelion... să pregătească muzica de relaxare... sau să încerce să meargă în grupuri pe stradă, la restaurant. Oricum, trebuie evitată lipsa de activitate caracteristică depresivilor. „Dacă apar gânduri negative, persoana poate să încerce să descrie în detaliu un obiect”, precizează Leni Burlacu. Mai nou, s-a descoperit că vizionatul filmelor de groază ajută la diminuarea simptomelor, însă filmele romantice le amplifică. Nostalgia din seara de Anul Nou Seara de Revelion aduce cu ea nostalgii ...imaginea copleșitoare a unui an greu încercat, plin de eșecuri. Dar, până la urmă, cine nu are eșecuri? Numai că persoanele care tind către depresie văd numai eșecurile, nu și realizările. Motive sunt multe. Poate să fie un eșec în carieră, care aduce cu el imaginea unui viitor mai puțin confortabil. Oricare ar fi motivele unei persoa-ne singure pentru seara de Anul Nou, trebuie să înceapă prin a spune ca un mesaj pentru ei: un an nou înseamnă și un nou început… o speranță, ar putea să planifice ce vor face în ziua următoare: să întâlnească pe cineva, să facă un mic pas în noul an…