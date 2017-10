Vitaminele vă asigură o piele sănătoasă şi frumoasă

Vitaminele vă asigură o piele sănătoasă și frumoasă

Ştire online publicată Miercuri, 02 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mineralele și vitaminele de care are nevoie tenul se regăsesc în natură. Pentru a avea o piele radiantă și sănătoasă, este nevoie atât de o cremă potrivită, dar și de o dietă cu vitaminele potrivite. Acestea pot fi încorporate fie prin alimentație, prin fructe și legume, fie ca suplimente farmaceutice. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre beneficiile aduse de vitamine: r Vitamina C - acțiunile sale antioxidante sunt cunoscute, iar în combinație cu vitamina E face adevărate minuni, spun medicii. Protejează pielea de arsurile solare, apără de cancerul de piele, întârzie apariția ridurilor. Sursele de vitamina C sunt kiwi, căpșuni, papaya, portocale, lămâi, grepfrut, mango, ananas, pepene, iar sursele de vitamina E sunt roșiile, morcovii, măslinele, spanacul, porumbul etc. r Vitamina A - o vitamină pe care corpul nu o poate depozita, astfel că, dacă în dietă există suficientă vitamina A, su-plimentarea ei nu va avea efecte benefice. Dacă nivelul ei scade, efectele se văd imediat: pielea își pierde fermitatea și culoarea. Vitamina A se regăsește în cartofi dulci, broccoli, spanac, dovleac, morcovi, ardei gras, mazăre, legume, ștevie, caise, pepene roșu. r Complexul vitaminelor B - cea mai importantă, din punct de vedere dermatologic, este vitamina B7. Dacă există o carență, crește riscul de apariție a afecțiunilor dermatologice grave, precum dermatita sau alopecia (căderea părului). Cele mai bune surse sunt salata verde, căpșunile, ceapa, ouăle, laptele de vacă și capră, castraveții, orezul și cerealele.