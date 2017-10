Vitaminele se folosesc doar la nevoie

Numeroase studii realizate în ultimii ani au făcut subiectul aportului necesar de vitamine pentru un organism sănătos. Cert este că dacă nu sunt consumate alimente care să aducă corpului acest necesar și în plus absorbția intestinală este defectuoasă, atunci poate fi vorba despre carențe, ce creează o serie de deficiențe în organism. De exemplu, lipsa vitaminei A din corp poate duce la riscul crescut de infecții sau tulburări de vedere, a complexului de vitamine B duce la tulburări neuropsihice, dermatită, astenie fizică sau anemie. În cazul carenței de vitamina C, specialiștii susțin că ne putem confrunta cu hemoragii gingivale sau chiar căderea dinților. Ca în cazul oricărui tip de tratament, cura de vitamine trebuie să fie realizată sub îndrumarea medicului pentru a evita efectele toxice asupra sănătății, datorate excesului. Este de preferat ca aportul de vitamine sau minerale să provină din hrana zilnică. Specialiștii susțin că dacă alimentația noastră este una echilibrată și variată, corpul va asimila cantitatea ideală.