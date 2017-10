Vitaminele A şi C, acizii din fructe şi retinoid - în orice cremă de faţă

Vitaminele A și C, acizii din fructe și retinoid - în orice cremă de față

21 Ianuarie 2008. Cuget Liber Online.

Femeile folosesc cremele de față pentru a împiedica deshidratarea tenului. Ridurile încep să fie din ce în ce mai vizibile odată cu trecerea anilor. După instalarea menopauzei, hidratarea devine foarte dificilă din cauza reducerii hormonilor care asigură producția de ulei în glandele sebacee. Majoritatea cremelor de față conțin de uleiuri și acționează prin blocarea umezelii în piele pentru a menține tenul hidratat. Aceste produse pot fi foarte eficiente în cazul tenului tânăr. Pe măsură ce pielea îmbătrânește, își pierde capacitatea de a atrage umezeala, astfel că tenul matur are nevoie de o reîmprospătare pe cale naturală care să-i asigure și să-i mențină umezeala în interior. Protecția optimă împotriva deshidratării tenului matur este cel mai bine obținută prin împrospătarea lui cu ajutorul unor substanțe hidratante care se potrivesc texturii și acționează eficient. Pentru un ten mereu tânăr, frumos și sănătos, medicii ne recomandă diete bogate în fructe și legume. Pentru a ne menține sănătatea pielii, nutriționiștii recomandă un consum ridicat de apă, evitarea fumatului și a alcoolului. Ingredientele pe care trebuie să le cauți în fiecare cremă de față sunt vitamina A - care diminuează ridurile adânci și are acțiuni antiinflamatoare, vitamina C - care produce colagen, alfa-hidroxiacizii (acizii din fructe) - care îmbunătățesc aspectul tenului prin înlăturarea celulelor moarte de la suprafața pielii, retinoid - sub-stanță care stimulează producerea unor noi celule care fac pielea mai compactă. După o lună sau două, pielea devine mai fină și ridurile de expresie sunt vizibil reduse.