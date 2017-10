Vitamine esenţiale pentru organism

Vitamine esențiale pentru organism

Menținerea stării de sănătate este asigurată și cu ajutorul unei alimentații bogate în vitamine. Specialiștii spun că esențiale pentru organism sunt vitaminele C, D și complexul B (în special B6 și B12) - ce au proprietăți care previn îmbolnăvirile. Complexul vitaminelor B, respectiv B 6 și B12, ajută circulația sângelui, nervii și sistemul imunitar să funcționeze optim. Vitamina B6 se regăsește în cereale integrale, germeni de grâu, banane, fasole, nuci, carnea de pui sau de pește. Sursele vitaminei B12 sunt ouăle, lactatele, carnea de vită și cea de porc. Necesarul zilnic de acest complex poate fi asigurat prin consumul unui pahar de iaurt, al unei banane, a 30 de grame de semințe de floarea soarelui și a 60 de grame de friptură de vită. Vitamina C este recomandată pentru că duce la creșterea colesterolului bun din organism, inhibă dezvoltarea celulelor canceroase și ajută la menținerea sistemului imunitar. Necesarul de vitamina C este obținut din citrice, căpșune, ardei, broccoli sau spanac. O singură portocală este suficientă pentru a asigura doza zilnică de vitamină C. Cu ajutorul vitaminei D, organismul este protejat de diabetul non-insulino-dependent, de osteoporoză și scleroză multiplă. O sursă inepuizabilă de această vitamină este peștele gras. Nutriționiștii spun că doza zilnică de vitamina D poate fi asigurată prin consumul a 100 de grame de somon, dar numai pentru persoanele care nu au depășit 50 de ani. Pentru vârstnici, consumul trebuie să fie redus.