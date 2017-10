Vitamina C reduce eficienţa medicamentelor împotriva cancerului

Vitamina C reduce eficiența medicamentelor împotriva cancerului

Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vitamina C reduce eficiența mul-tor medicamente împotriva cancerului, potrivit studiilor Centrului de cercetare în domeniul cancerului Memorial Sloan-Kettering, publicate de BBC. Cercetătorii americani au testat în laborator efectele vitaminei C asupra eficienței unor medicamente anti-cancer. Rezultatele testelor făcute pe șoareci de laborator arată că, după tratarea lor cu vitamina C, efectul medicamentelor scade destul de mult. După tratamentul cu vitamina C, numărul celulelor canceroase distruse de medicamentele anti-cancer a scăzut cu 30, până la 70 la sută, în funcție de tipul medicamentului folosit. De asemenea, testele făcute după chimioterapie au arătat că celulele canceroase cresc de două ori mai repede la șoarecii tratați în prealabil cu vitamina C. Medicamentele anti-cancer acționează, într-un fel sau altul, pentru distrugerea acestor mitocondrii (mici structuri ale celulelor, care produc energia acestora), pentru a produce și moartea celulelor. Potrivit cercetătorilor, vitamina C protejează mitocondriile de distrugere, în timpul chimioterapiei, salvând astfel și celulele canceroase. Cer-cetarea a arătat, de asemenea, că vitamina C este acumulată de șase ori mai mult în celulele canceroase decât în cele sănătoase. „Vitamina C face bine celulelor normale, însă efectul său protector nu mai există în relație cu celulele canceroase. Folosirea suplimentelor de vitamina C ar putea reduce abilitatea pacienților de a răspunde la tratamentul anti-cancer”, a explicat coordonatorul echipei de cercetători, dr. Mark Heaney.