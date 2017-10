Vitamina C are rol important în producerea hormonilor anti-stres

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nutriționiștii recomandă admi-nistrarea vitaminei C pentru creșterea imunității organismului, dar și pentru vindecarea mai rapidă a bolilor, fiind indicată mai ales fumătorilor, consumatorilor de băuturi alcoolice și persoanelor cu afecțiuni neoplazice sau care au suferit intervenții chirurgicale. „Rolul vitaminei C este unul foarte important pentru organism, contrar mitului potrivit căruia vitamina C ajută organismul doar în lupta cu răceala și gripa. Vitamina C este și un foarte bun antioxidant, de pildă, participă și ajută în procese de neutralizare a radicalilor liberi din organism, vitamina C ajută la detoxifierea organismului și joacă un rol important în producerea hormonilor anti-stres”, a declarat dr. Gabriela Radulian, specialist în cadrul Institutului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N. Paulescu“. Studiile clinice arată că organismul uman nu poate face rezerve de vitamina C și nu poate reține vitamina C în corp mai mult de câteva ore. Dacă organismul primește o doză mai mare decât necesarul său imediat, excesul de vitamina C se elimină. „Pare un paradox, dar cu cât cantitatea de vitamina C obișnuită ingerată este mai mare, cu atât procentul absorbit în organism este mai mic. De pildă, cantități de 1g - 1,5g de vitamina C sunt absorbite doar în proporție de 50 la sută, în timp ce o cantitate de doar 20 mg e absorbită în proporție de 98 la sută”, a precizat dr. Gabriela Radulian. După câteva ore, însă, excesul de vitamina C neutilizat dispare din organism. În plus, este dovedit clinic faptul că singurele surse de vitamina C sunt alimentația sau produsele farmaceutice. Potrivit specialiștilor, în România consumul de vitamina C rămâne în continuare scăzut, doar 30 la sută din populația peste 12 ani achiziționând, o dată pe an, o cutie de vitamina C. Conform specialiștilor, vitamina C este indicată în prevenirea anemiilor, în special la femeile însărcinate, ca adjuvant în menținerea rezistenței naturale a organismului la infecții. Administrată în combinație cu vitamina P, crește rezistența capilară și previne riscul apariției unei afecțiuni cardiovasculare.