Vişinele te scapă de grăsimea de pe abdomen

Vișinele te scapă de grăsimea de pe abdomen

Ştire online publicată Marţi, 23 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Consumul de vișine nu are contraindicații, nici efecte secundare nedorite. Unde mai pui că, dacă mănânci zilnic 300 g de fructe, scapi de kilogramele nedorite din zona abdomenului.Spre deosebire de 100 g de cireșe, care conțin 13 g de zahăr, aceeași cantitate de vișine are doar 7 g de zahăr.Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care vișinele ar trebui să fie incluse într-o dietă. Conform unui studiu american, vișinele reduc stratul de grăsime, în special pe cel din zona abdomenului, scad colesterolul total și trigliceridele.Bogate în vitamine și mineraleSubstanțele minune din aceste fructe răspunzătoare de efectele benefice asupra siluetei se numesc antociani și fac parte din categoria antioxidanților, având totodată și rol antiinflamator. De asemenea, vișinele mai conțin vitamina C, vitamina A, calciu (2%), carbohidrați (4%) și fibre alimentare.Asociază vișinele cu un regim sărac în grăsimi și carbohidrați, bazat mai mult pe carne de pui, pește, legume proaspete (salată, ridichi, roșii, castraveți, dovlecei, morcovi, ardei) și multe lichide.(sursa:www.sanatate.rol.ro)