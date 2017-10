Virusul West Nile a fost confirmat şi la Constanţa

Virusul West Nile a fost confirmat și la Constanța

Săptămâna aceasta s-a confirmat la Constanța infectarea primului pacient cu virusul West Nile din acest an. Potrivit șefului Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), dr. Constantin Dina, pacientul este în vârstă de 77 de ani și s-a internat pentru simptome asemănătoare enterocolitei, suspiciunea de West Nile apărând ulterior.Virusul West Nile este transmis de țânțari din specia Aedes, inclusiv, subspecia Aedes albopictus sau Țânțarul-tigru, care s-a făcut vinovat de cazurile de West Nile depistate în ultimii ani în țara noastră. „Specialiștii noștri au recoltat probe pe care le-au trimis la Institutul «Cantacuzino», iar ieri, aceștia ne-au spus că rezultatele sunt pozitive. Din fericire, evoluția pacientului este favorabilă, el primind tratament. Trebuie precizat, însă, că bolnavul are în antecedente și o afecțiune cardiacă, ce complică ușor lucrurile, ca-n orice altă boală asociată, dar la acest moment lucrurile sunt sub control”, a declarat dr. Dina.