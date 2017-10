Vinul, leac împotriva arsurilor solare

Cercetătorii spanioli au demonstrat, într-un studiu recent, publicat în „Journal of Agricultural and Food Chemistry” că vinul are proprietăți care îi protejează pe consumatori de efectele dezastruoase ale razelor ultraviolete asupra pielii. Potrivit oamenilor de știință, arsurile cauzate de expunerea îndelungată la soare, sau la ore nepotrivite, pot fi diminuate dacă cei afectați consumă vin, struguri sau alte produse din struguri.Protecția este oferită de fapt de flavonoizii, adică antioxidanții din compoziția strugurilor; aceste substanțe ajută la stoparea acțiunii razelor UV asupra pielii.Noile descoperiri, consideră specialiștii, vor contribui la îmbunătățirea produselor destinate protecției împotriva razelor UV.