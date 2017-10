Vinul ca medicament

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Știați că locuitorii din Bordeaux (consumatori de vin de la vârste fragede), deși au aceeași alimentația ca ceilalți locuitori ai Franței, trăiesc mai mult și sunt mai inteligenți? Studii numeroase au demonstrat și au descoperit o sumedenie de efecte benefice ale vinului. Consumul de vin are un efect protector asupra membranei neuronale, tocmai de aceea el folosindu-se pentru ameliorarea simptomelor Alzheimerului. De asemenea, vinul încetinește procesul de îmbătrânire, are un efect nutrițional prin componenta energetică, are un efect anxiolitic (reduce anxietatea) și are și un efect ușor hipnotic (cei care au probleme cu somnul pot adormi mai ușor dacă beau seara un pahar de vin). La nivel cerebral, consumul de vin duce la deschiderea sinapselor (astfel crește coeficientul de inteligență), este potrivit pentru îmbunătățirea proceselor cognitive (în tratarea celor care suferă de afazie sau dificultăți de vorbire), acționează benefic asupra neurocomunicatorilor și are un efect psihoterapeutic în tratarea depresiilor. Nu în ultimul rând, vinul este un puternic afrodisiac și un adjuvant în viața sexuală. Pe lângă acestea, trebuie menționat rolul vinului în prevenirea sclerozării vaselor cere-brale și a celor sanguine, în diminuarea coles-terolului rău și în faptul că aduce beneficii ma-jore sistemului cardiovascular. Pe de altă parte, specialiștii susțin că dacă vinul nu este consumat în cantități moderate și se face abuz, consecințele sunt teribile.