Vine primăvara! Tratamente şi programe de relaxare, la Sanatoriul Mangalia

Vine primăvara! Tratamente și programe de relaxare, la Sanatoriul Mangalia

Cu o binecunoscută tradiție în servicii dintre cele mai diverse - hidro-ozono-terapie, terapie ambientală de relaxare, meloterapie, masaj cu pietre vulcanice, acupunctură, tehnici de stimulo-terapie acupuncturală, dar fără ac, sau masaj relaxant cu uleiuri aromatice -, Sanatoriul Mangalia se înscrie în lista unităților medicale de top în ceea ce privește serviciile balneare.An de an, mii de pacienți aleg să își petreacă vacanța de primăvară la tratament și relaxare în cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia. În acest sens, unitatea a lansat deja ofertele de primăvară, atât pentru pacienții asigurați, cât și pentru cei neasigurați.„Tarifele de plată pe ziua de spitalizare pentru pacienții asigurați în sistemul de sănătate, în perioada 20 februarie - 28 martie a acestui an, sunt mult mai bune decât în aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, pacienții pot beneficia, de exemplu, de tarife cuprinse între 45 și 65 de lei pentru o cameră de două sau trei paturi, sau de cameră cu două paturi și balcon, acestea având o frumoasă vedere către mare.Trebuie precizat că pacienții pot beneficia de cure de tratament pentru care vor achita doar 35%, restul costurilor fiind suportat prin Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, anul acesta, pacienții diabetici pot beneficia de regim alimentar special realizat pentru afecțiunea de care suferă”, a precizat Viorel Pascaru, managerul Sanatoriului Balnear Mangalia.Totodată, pacienții mai au la dispoziție și o piscină cu apă de mare, o sală de fitness, saună, terapie nutrițională, tratamente cosmetice, hipnoterapie sau terapie psihologică de relaxare.v v vÎn perioada 30 martie - 2 mai, ofertele de cazare și tratament ale Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia, pentru pacienții asigurați, sunt de nerefuzat. Aceștia au de achitat între 55 de lei și 75 de lei pentru o cameră cu 2 sau 3 paturi, și 85 de lei pentru o cameră cu două paturi și vedere la mare.Acestea cuprind trei sau patru proceduri de tratament individualizat, cazare completă și răsfăț la SPA, varianta perfectă de a petrece o primăvară plină de relaxare.„Având în vedere că săptămâna aceasta au fost finalizate ultimele renovări și «curățenia de primăvară», pacienții vor beneficia de cele mai bune condiții de tratament și relaxare, având posibilitatea de a se caza în condiții de hotel de două stele.În aceeași idee mergem și cu alimentația, aceștia având la dispoziție meniu de restaurant.În plus, sunt deschise și bazinele cu apă de mare încălzită sau de la izvoare mezotermale, extrem de benefice în curele de tratament”, a precizat directorul financiar - contabil, Claudiu Arsene.Așadar, indiferent că alegeți Sanatoriul Balnear Mangalia ca destinație de relaxare sau pentru tratarea unor afecțiuni, reprezentanții instituției susțin că diversitatea terapiilor, la care se adaugă și cura marină, completează cu succes un concediu pe malul mării.