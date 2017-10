Viitorii tătici, încurajaţi să participe la naşterea copilului lor

Viitorii tătici, încurajați să participe la nașterea copilului lor

Nașterea reprezintă unul dintre cele mai frumoase și marcante momente din viața unei femei. Dacă, până nu demult, tăticii așteptau nerăbdători pe holurile spitalelor să afle cum decurge evenimentul, acum, aceștia au posibilitatea de a asista și chiar de a ajuta la venirea pe lume a propriului lor copil.Tot mai mulți viitori tătici vor să se implice și să afle toate amănuntele despre copilașul care crește în pântecul partenerelor. Unul dintre locurile în care participarea taților la naștere este nu numai permisă, ci și încurajată de către medici și asistente este maternitatea Isis din Constanța.„În martie, se împlinesc trei ani de când dăruim fericire și ne bucurăm că spitalul nostru este ales de cupluri din toată țara. În fiecare zi, la noi începe o nouă poveste de viață pe care suntem bucuroși să o putem scrie îm-preună”, spune dr. Mohamed Za-her, manager al Isis Medical Center.Mai mult, unitatea medicală este prima maternitate privată din România care a obținut o certificare UNICEF pentru încurajarea alăptării, instruirea personalului, încurajarea părinților de a lua decizii în cunoștință de cauză, precum și pentru introducerea unor metode ce vin în sprijinul unei bune îngrijiri a mamei și copilului.În ce condiții pot participa bărbații la nașterePentru ca experiența nașterii unui copil să fie completă pentru fiecare părinte, medicii de la Isis îi îndeamnă pe bărbați să își vadă bebelușul chiar din prima secundă de viață.„Noi considerăm firească pre-zența tatălui la naștere. Cât despre restricțiile din punct de vedere medical, atât timp cât sunt res-pectate regulile de asepsie, bărbatul poate fi alături de partenera lui în sala de naștere, dar și în sala de operație, dacă este îmbrăcat cu echipament de protecție”, explică dr. Zaher.Chiar dacă medi-cii sunt de părere că participarea tatălui în procesul nașterii este normală, unii bărbați nu sunt încă pregătiți pentru așa ceva. Mulți cred că această experiență le va marca negativ viața sexuală pe viitor, iar unele mame consideră că își pierd demnitatea sau că nu vor mai fi atrăgătoare în ochii partenerului.„Câteodată, tăticii au o reținere în a-și însoți partenerele la naștere, deoarece și-au creat o imagine a nașterii ca trăire negativă, intens medicalizată și dureroasă. Reali-tatea este că nașterea înseamnă nevoia de sprijin, iar femeia este fericită când soțul îi este alături”, spune dr. Zaher.Tăticii își pot moși singuri copiiBărbații care se hotărăsc să fie prezenți în momentul nașterii pot urma cursuri speciale de pregătire.„După aceste cursuri, cei mai mulți bărbați au o viziune diferită asupra nașterii, în sensul că își doresc să participe activ. Asta înseamnă că tăticul poate ajuta bebelușul să vină pe lume”, precizează medicul.Acest lucru este permis numai când bebelușul se naște natural, în apă, în condiții maxime de siguranță și sub supravegherea medicilor.De această experiență au avut parte și doi bucureșteni, care au venit special pentru nașterea fetiței lor la maternitatea din Constanța.La începutul acestei luni, încărcat de emoții, Dragoș din București a fost asistat în fiecare clipă de cadrele medicale. La încurajările medicilor, tăticul a extras fetița în timpul expulziei și tot el a fost cel care a tăiat cordonul ombilical.„Nu a existat vreo manevră medi-cală, ci doar prezența medicului ginecolog, care discutase în prealabil cu tăticul și au stabilit că, dacă nașterea se petrece în parametrii fiziologici, îi va permite să își aducă pe lume copilul”, spun reprezentanții Isis Medical Center.Ce spun părinții după această experiențăDe obicei, femeile își amintesc cu drag momentele când partenerul le încurajează în timpul contracțiilor, dar și emoțiile din primele clipe de viață ale celui mic sau tăierea cordonului ombilical de către tată.Isabela Dinu, una dintre fostele paciente ale maternității Isis, spune că participarea tăticului la naștere este foarte importantă. „Pentru mine a contat încrederea pe care mi-o dădea simpla lui prezență, iar pentru el, să simtă că a ajutat și el la venirea pe lume a bebelușului”, povestește Isabela.La rândul ei, Ana Maria Micu, o altă pacientă a unității medicale, spune că o astfel de experiență poate întări relația de cuplu. „Soțul meu a zis că am născut împreună, la fel cum pe bebe l-am conceput împreună. În plus, când vezi o femeie cum devine mamă, înveți să o prețuiești mai mult”, mărturisește Ana Maria.