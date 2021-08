Viermişorii intestinali la copii, extrem de neplăcuţi şi uşor de prevenit

Deşi sunt mici şi abia se pot observa cu ochiul liber, paraziţii intestinali creează adevărate probleme în rândul copiilor. Igiena precară este principalul motiv pentru care se dezvoltă aceşti viermişori şi se pot răspândi foarte uşor la grădiniţă, în parc sau la locurile de joacă.Paraziţii intestinali sunt specii vii care trăiesc în interiorul unui organism viu şi se hrănesc cu substanţele nutritive ale acestuia. Metodele de contaminare sunt extrem de multe şi totodată simple, dar de cele mai multe ori ţin de cât de des se spală cei mici pe mâini. Paraziţii mai pot ajunge în corp şi pe calea aerului, a apei sau prin mâncarea infectată.Există mai multe tipuri de viermişori intestinali, dar cei mai des întâlniţi sunt oxiurii, ne spune dr. Marian Fâşie, medic pediatru. Ouăle acestor viermi supravieţuiesc pe corpul copiilor infestaţi aproximativ trei săptămâni şi se împrăştie uşor în jurul lui, mai ales la micuţii care îşi bagă foarte des degetele în gură sau care mănâncă cu mânuţele murdare.„Oxiurii au o metodă destul de ingenioasă de a se înmulţi. Femelele au câte două punguţe, una cu ouşoare şi cealaltă cu substanţe urzicătoare, pe care le depune, în special în timpul nopţii, în jurul anusului. Substanţele acelea urzicătoare îl fac pe cel mic să se scarpine, iar ouăle viermişorilor intra sub unghii. De acolo ajung foarte uşor în gură şi apoi în intestine”, explică medicul specialist. Chiar şi cu o igienă bine pusă la punct, orice copil poate fi infectat cu aceşti paraziţi prin simpla atingere a unui copil bolnav sau ingerarea unor alimente atinse de copii infestaţi.Primele semneOxiurii se dezvoltă, de la ou la vierme, în aproximativ o săptămână sau două de la contact, mai spune medicul pediatru. „Principalul semn că cel mic are viermişori este faptul că are mâncărimi în zona funduleţului. Apoi, aceşti paraziţi se pot observa cu ochiul liber în scaunul celui mic”, explică dr. Marian Fâşie. La primele simptome ale apariţiei viermilor intestinali, specialiştii recomandă să vizitaţi cât mai repede un medic pediatru. Acesta vă poate spune ce medicamente trebuie să îi daţi şi cum să trataţi problema.Pentru a preveni contaminarea dar şi pentru a elimina micii paraziţi, părinţii trebuie să fie foarte atenţi la igiena copiilor. „De oxiuri poţi scăpa doar prin măsuri de igienă. Mâinile trebuie spălate în mod frecvent şi obligatoriu înainte de mese, unghiile trebuie tăiate pentru a preveni răspândirea viermişorilor şi părinţii trebuie să spele de mai multe ori pe zi, chiar şi o dată în timpul nopţii, funduleţul copilului”, afirmă medicul pediatru.Potrivit acestuia, există şi terapii cu vermicid, un medicament care omoară viermii, dar acesta nu este eficient fără respectarea măsurilor de igienă menţionate mai sus, deoarece nu ajută şi la eliminarea ouălor.