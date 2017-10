Viaţa unui băieţel, la mâna donatorilor de sânge. Nevoie urgentă de grupa 0 negativ

Viața unui băiețel, la mâna donatorilor de sânge. Nevoie urgentă de grupa 0 negativ

Alex este un băiețel de 6 ani și a ajuns la Institutul Fundeni în stare gravă. La Fundeni, părinții copilului au aflat diagnosticul crunt: leucemie acută limfoblastică. A primit tratament, dar i s-a făcut iarăși rău și are nevoie urgent de sânge, grupa zero negativ. Cu greu s-a găsit o pungă pentru Alex. Iar familia a început să facă apeluri disperate către donatori. Iar totul este contracronometru, potrivit stiri.tvr.ro"Nu există rezerve de 0 negativ, nu există rezerve de sânge. Lucrăm de la o zi la alta, foarte greu se face față sâmbăta și duminica pentru că nu sunt deschise centrele de transfuzii. Luni e o zi foarte gravă pentru că se duc toate resursele", spune medicul Florisanda Neagu.Sângele zero negativ este salvarea pentru cei cu grupe sanguine foarte rare, dar și pentru cei cu grupe obișnuite. Poate fi dat oricui, în caz de criză. Dar cei cu această grupă nu pot primi decât de la donatorii cu zero negativ. Cei care au grupa de sânge 0 negativ nu sunt rari, dar e important să fie sănătoși și să vină periodic să doneze pentru că astfel chiar pot salva vieți.XxxCei care vor să îl ajute pe Alex pot dona sânge la Centrul Regional DE Transfuzii Sanguine Constanța, cu specificația că este pentru Alex, și sângele opoate fi transportat la Fundeni, pentru a fi folosit de băiatul care are nevoie de el ca să supraviețuiască.