Viața lui Mădălin depinde de fiecare dintre noi!

Ştire online publicată Marţi, 02 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălin Smedoiu este un băiețelul de numai 3 ani si 5 luni, al cărui curs firesc al copilăriei a fost întrerupt acum 9 luni de o boală dureroasa și necruțătoare.În urma unei operații de amigdalită, s-a declanșat și un tip de cancer foarte agresiv: Limfom Non-Hodking gradul 4 tip Burkitt. Vestea i-a lovit pe toți cei dragi, i-a împietrit de durere și spaimă.Singurii ochi care încă par să zâmbească sunt ai micuțului Mădălin. El nu știe, dar noi știm că dincolo de zâmbetul lui senin, pândește o grea suferință. De atunci, totul a devenit extrem de greu pentru părinți, dar mai ales pentru copil, care nu se mai putea bucura de copilărie și de prezența surioarei lui de 9 luni.Banii pentru tratamentul cu citostatice pe care trebuie să-l facă micuțul Mădălin Smedoiu au fost strânși în timp record (60.000 de Euro), de către Asociația „Dăruiește o inimă” însă, din cauza stadiului foarte avansat al bolii, există o probabilitate foarte mare să necesite și un transplant de măduvă osoasă.Din cauza ședințelor de chimioterapie, corpul lui Mădălin este foarte, foarte slăbit, însă chiar și așa, transmite multe zâmbete, de acolo, din Turcia. Vestea buna este că șansele lui de supraviețuire sunt mari, însă trebuie ținut în permanență sub observație.„Am reușit să îi înduplecăm și pe reprezentanții spitalului din Istanbul, care ne-au oferit și o reducere, pentru toată perioada de tratament.În mod normal, tratamentul complet (chimio + transplant de măduvă) – pe o perioadă de aproximativ 1 an de zile – ajunge la 120.000 de Euro, însă am reușit să obținem un cost total de 95.000 de Euro! Așadar, ne mai despart 12.829 de Euro pentru a strânge toți banii și a-i oferi lui Mădălin o șansă la viață”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele asociației.Donații se pot face:Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”Cod de înregistrare fiscală: 31015982Cont (IBAN) bancar:Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XXCont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001COD SWIFT: BTRLRO22COD BIC: BTRLCu specificația pentru cine este donația!