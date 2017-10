Viaţa bolnavilor de cancer, prelungită datorită unui cocteil de vitamine

Viața bolnavilor de cancer, prelungită datorită unui cocteil de vitamine

Ştire online publicată Joi, 18 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu realizat de cercetătorii britanici și danezi arată că bolnavii de cancer pot fi ajutați de ingerarea mai multor vitamine, care au darul de a le prelungi speranța de viață - se arată în dailymail.co.uk. Cercetarea a fost efectuată pe pacienți suferinzi de cancer mamar, pulmonar, cerebral, de colon, în Danemarca, în perioada 1990 - 1999. Pacienții au urmat, pe perioada studiului, tratamentul tradițional medicamentos împotriva neoplaziilor, dar în plus, au urmat o terapie pe bază de coenzima Q10 (compus asemănător vitaminelor, vital pentru sinteza energiei pe cale naturală în organism), vitaminele A, C și E, seleniu, acid folic și betacaroten (mai puțin pacienții cu tumori pulmonare). Deși prognosticul medicilor era că pacienții mai aveau de trăit, în medie, un an, cu ajutorul cocteilului de vitamine, 75% dintre bolnavi au supraviețuit cu aproximativ cinci luni mai mult. Studiul a fost publicat în Journal of International Medical Research.