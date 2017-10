Veşti proaste pentru constănţeni! Programul „Stop Fumat“ a rămas fără fonduri

Vești proaste pentru constănțeni! Programul „Stop Fumat“ a rămas fără fonduri

Vești proaste pentru constănțenii care vor să se lase de fumat! După ce Ministerul Sănătății reluase finanțarea programului „STOP FUMAT” la începutul acestui an, specialiștii din cadrul cabinetului Vera-sante care derulează programul susțin că nu mai au medicamente.„Chiar dacă programul a fost reluat în luna martie, odată cu fondurile primite de la Ministerul Sănătății, am rămas deja de ceva timp fără medicamente.Din păcate nu putem nici măcar să facem o listă de aș-teptare pe care să programăm pacienții pentru că nu știm când vom avea din nou finanțare. Pe de altă parte, adresabilitatea este foarte mare, iar oamenii sună în fiecare zi pentru a intra în program. În scurta perioadă în care am avut tot ce ne trebuie pentru a desfășura programul am reușit să tratăm doar 26 de pacienți care au primit medicamente gratuite și care s-au lăsat de fumat”, a explicat dr. Vera Eniko Pall, specialist pneumolog în cadrul cabinetului Verasante.Programul „STOP FUMAT” a ajutat sute de constănțenii să renunțe la fumat și să își re-capete sănătatea, spun spe-cialiștii, care speră ca Ministerul Sănătății să continue să finan-țeze acest program.