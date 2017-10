Veşti bune pentru constănţeni! Programul „Stop Fumat“ ar putea fi reluat

Vești bune pentru constănțeni! Programul „Stop Fumat“ ar putea fi reluat

După luni de zile de așteptare, medicii pneumologi care derulează programul „Stop Fumat” la Constanța vin cu vești îmbucurătoare pentru constănțenii care vor să scape de acest viciu. Ministerul Sănătății a făcut promisiuni că medicamentele vor ajunge în clinici înainte de 1 martie, astfel că programul va fi reluat. „Sunt promisiuni că, de la 1 martie, vom putea relua programul. Deja ni s-a cerut să trimitem necesarul de medicamente pentru a ni se putea trimite efectiv medicația, însă așteptăm ca, spre sfârșitul lunii, să primim și un răspuns. Cert este că Ministerul Sănătății are intenția de a întinde o mână celor care intenționează intre în program. În anii de glorie ai programului, aveam și câte 1.000 de pacienți pe an, iar în ultimul an când a fost desfășurat acest program erau și câte 250 de pacienți. Se va merge pe sistemul de plată a consultației, dar tratamentul va fi gratuit”, a explicat dr. Vera Eniko Pall, medic specialist pneumolog în cadrul cabinetului Verasante din Constanța.