Veşti bune pentru bolnavii de hepatită! Terapia fara interferon, pentru hepatita C, ar putea fi disponibila de luna aceasta

Vești bune pentru bolnavii de hepatită! Terapia fara interferon, pentru hepatita C, ar putea fi disponibila de luna aceasta

Ministrul a spus ca tripla terapie pentru bolnavii de hepatita va putea intra in tratament in februarie. "Va asigur ca, in sfarsit, si Ministerul Sanatatii si-a facut datoria, si Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale si-a facut datoria. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este pe punctul de finaliza actiunea, astfel incat, in februarie anul acesta, sa avem tripla terapie pentru pacienti. Este un punct inainte", a mai spus ministrul Sanatatii, precizand ca acest tratament se administreaza deja in alte tari de peste un deceniu.