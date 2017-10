Veste de ultima oră despre copillul căzut în puţ

Veste de ultima oră despre copillul căzut în puț

Ştire online publicată Duminică, 30 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Starea copilului din Teleorman salvat din puț este stabilă, fiind în continuare sub tratament, fără a avea loc evoluții deosebite față de zilele anterioare, a declarat duminică, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al al Spitalului ''Grigore Alexandrescu'', Raluca Alexandru.Potrivit sursei citate, copilul respiră spontan, dar ajutat și de masca de oxigen, fiind în continuare în continuare sub tratament.Băiatul a fost detubat vineri. "Asta înseamnă că a răspuns tratamentului aplicat. Acum, pulmonar nu putem să spunem că este foarte bine, are încă probleme respiratorii, dar respiră spontan și cu măscuță de oxigen. Este în continuare pe mască de oxigen. S-a trezit, a plâns. Privește. Să sperăm că după un consult neurologic, care va fi făcut în cursul zilei de astăzi, să avem și un rezultat pozitiv din punct de vedere neurologic", a spus medicul Raluca Alexandru, în urmă cu două zile.Marți seară, băiețelul de un an și opt luni salvat din fântâna de la Balta Sărată, județul Teleorman, a fost transportat cu elicopterul SMURD la București, la Spitalul "Grigore Alexandrescu", după ce a fost evaluat de medicii aflați la fața locului.După aproximativ zece ore de încercări, copilul a fost adus la suprafață cu tot cu pompa de sub el. Pe parcursul operațiunilor de salvare, băiețelul a stat cu aproape jumătate din corp sub apă.Echipele de intervenție au încercat ridicarea acestuia cu ajutorul unor tije, dar au și săpat un șanț paralel cu fântâna, ca un canal de legătură cu băiatul.Pentru scoaterea lui la suprafață au intervenit mai mulți reprezentanți ai ISU București-Ilfov, ISU Olt și Dolj.