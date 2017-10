Veste bună. Vor fi deschise centre de arşi în mai multe judeţe

Veste bună. Vor fi deschise centre de arși în mai multe județe

Ministrul sănătății, Florian Bodog, a declarat luni seară că noi centre de arși vor fi la București, Iași, Timișoara și Târgu Mureș, el susținând că aproape săptămânal este apelat telefonic noaptea primind mesaje de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență potrivit cărora nu există capacitatea necesară pentru a fi acoperite toate cazurile. "Aproape săptămânal primesc telefon noaptea, mesaje de la COSU (Centrul Operativ pentru Situații de Urgență), că sunt cazuri de arsuri pe care nu au unde să le pună, pentru care nu există capacitate. Și o spun cu amărăciune și cu reproș: am avut un guvern care a venit pe arși, nu e nici un secret, guvernul Cioloș a venit pe arși și nu a făcut absolut nimic pentru arși. În timpul acestui guvern s-a închis secția de la Spitalul de arși și tot în timpul acestui guvern s-a creat acel scandal de la Spitalul Universitar. Am redeschis Spitalul de arși, chiar dacă au existat tot felul de semnale că acolo sunt bacterii în pereți, am trimis Direcția de Sănătate Publică de două ori să verifice înainte de a deschide, dar trebuie spus acest lucru: Spitalul de Arși — secția de Terapie Intensivă — a fost renovat de Primăria Sectorului 1. (...) Secția funcționează și nu sunt probleme", a spus ministrul sănătății.Florian Bodog a amintit că urmare a finanțării primite de la Banca Mondială a fost inițiată construcția unor centre noi de arși."Două centre vor fi în București, deocamdată facem studiile de fezabilitate, unul la Bagdasar, unul la Grigore Alexandrescu. Un centru va fi la Timișoara, unul la Târgu Mureș și unul la Iași. Deci, acoperim țara oarecum simetric. (...) Știu cu subiect și predicat despre ce este vorba, specialitatea mea fiind chirurgie plastică, vă garantez că aceste centre se vor face", a afirmat ministrul.Ministrul sănătății a vorbit și despre problemele cu care se confruntă spitalele, el precizând că sunt unități sanitare în țară, indiferent că sunt în subordinea Ministerului Sănătății sau a administrațiilor locale, care sunt dotate foarte bine, cu tot ce au nevoie, dar sunt și altele care au probleme."Există spitale județene care nu au nici computer tomograf, nici RMN propriu și acesta este unul dintre programele prinse în programul nostru de guvernare — un CT și un RMN pentru fiecare spital județean. (...) Vom aduce CT-uri și RMN-uri în toate spitalele din România. (...) E important, pentru că, tot așa, nu știu dacă sunt 200 de km până la un spital județean care nu are CT și nu mai are nici în contract, deci și CT-ul privat cu care avea contract s-a stricat. Și am căutat tot felul de posibilități de a-l înlocui, dar cea mai rapidă este de a lua unul nou", a spus Bodog.sursa: Agerpres