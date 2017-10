Veste bună: Va creşte accesul pacienţilor la tratamentul fără interferon

Veste bună: Va crește accesul pacienților la tratamentul fără interferon

Ministrul Sănătății va crește accesul pacienților la tratamentul fără interferon. Deputatul Tamara ciofu a făcut o interpelare ministrului Sănătății pe tema programelor împotriva hepatiteti C, iar oficialii din sănătate au confirmat extinderea tratamentelor către o serie de pacienți."Ministerul Sănătății m-a informat că va crește numărul pacienților eligibili pentru includerea în tratamentul hepatitei cronice cu virus C. Astfel, în acest an vor beneficia de acest tratament 10.000 de persoane de la gradul de fibroză F3 și F4, ciroză compensată, până la cei cu fibroză de gradul F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun determinate de infecția cu virus C, precum și pacienții cu fibroză F2 care implică evoluția bolii hepatice la care poate fi sau a fost efectuat tratament curativ, fără semne de recurență", a declarat Tamara Ciofu, potrivit agerpres.ro.