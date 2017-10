Veste bună pentru pacienţii cu tuberlculoza

Veste bună pentru pacienții cu tuberlculoza

Asociatia pentru Sprijinirea Pacientilor cu Tuberculoza Multidrog Rezistenta din Romania (ASPTMR) si Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) au realizat, in prima parte a acestui an, o cartografiere a nevoilor pacientilor cu tuberculoza din Romania, printr-un studiu care a analizat punctele de vedere ale pacientilor, familiilor acestora, personalului medical, precum si ale decidentilor in domeniu.Studiul - calitativ si cantitativ, a constat in organizarea a 8 focus grupuri in spitalele de tuberculoza din Bucuresti, Ilfov, Bisericani, Leamna, Moroieni, Craiova, Ploiesti si Targoviste (la care au participat pacienti cu tuberculoza (TB) si tuberculoza multidrog rezistenta (TB-MDR), apartinatori, specialisti din Bucuresti,Targoviste si Ploiesti), ancheta sociologica pe un esantion de 80 de pacienti cu TB aflati in tratament la Bucuresti si Bisericani si interviuri cu reprezentanti ai Programului National pentru Controlul Tuberculozei, Ministerului Sanatatii si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, scrie sfatmedical.ro.