Verdeţurile necesare în bucătărie vă menţin sănătoşi

Verdețurile necesare în bucătărie vă mențin sănătoși

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pe lângă gustul deosebit pe care îl dau preparatelor culinare, verdețurile sunt și un izvor de sănătate. Dintre verdețurile care nu trebuie să lipsească din bucătărie, spune nutriționista Carina Norris, sunt pătrunjelul, măcrișul, oregano, rozmarinul și cimbrul. l Pătrunjelul - sursă bogată de vitamina C, ajută la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, pătrunjelul conține o cantitate mare de betacaroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A. Pătrunjelul mai este de ajutor împotriva respirației urât mirositoare și acționează ca un dezinfectant al căilor respiratorii medii și superioare. Este recomandat persoanelor cu probleme respiratorii. l Măcrișul - este mai bogat în vitamina C decât portocalele, conține mai mult fier decât spanacul. Frunzele de culoare verde închis conțin o cantitate mare de fitochimicale precum luteină și zeaxantină care oferă protecție ochilor împotriva degenerescenței maculare determinată de înaintarea în vârstă. l Oregano - cercetătorii australieni au descoperit că uleiul de oregano are o puternică acțiune antibacteriană, împotriva bacteriilor care produc salmonela sau răceala. De asemenea, această plantă este o sursă bogată de vi-tamina K, necesară pentru coagularea sângelui și pentru menținerea sănătății oaselor. Este de ajutor și în inhibarea dezvoltării ciupercii Candida albicans, responsabilă pentru apariția candidozei. l Rozmarin - reduce riscul de accidente vasculare cerebrale și de boli neurologice, precum Alzheimer. l Cimbru - folosit în medicina naturistă pentru a trata problemele plămânilor. De asemenea, cimbrul conține flavonoide care reduc riscul de boli cronice, precum bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale.