VEŞTI BUNE! Copiii cu boli incurabile vor beneficia de terapii noi

VEȘTI BUNE! Copiii cu boli incurabile vor beneficia de terapii noi

Ştire online publicată Miercuri, 16 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Dezvoltat printr-un parteneriat între Fundația Vodafone România și HOSPICE Casa Speranței, proiectul va oferi un sistem integrat de servicii medicale, servicii de consiliere psiho-socială-emoțională, de sprijin educațional și servicii de tip respite menite să ofere părinților timp liber pentru rezolvarea altor probleme sau pentru a-și recupera forțele. Inițiativa este susținută de Fundația Vodafone România printr-o finanțare de aproape 600.000 lei, în cadrul programului Connecting for Good, runda de finanțare 2017.Pe lângă serviciile multidisciplinare clasice, proiectul va integra un concept nou de suport adaptat, denumit “Tech Room”, care va fi implementat în cele două centre HOSPICE din București și Brașov. Conceptul constă într-o cameră specială dotată cu echipamente din domeniul tehnologiilor informatice și mobile de ultimă generație. Micii pacienți vor putea partipa în Tech Room la sesiuni de terapie prin joc și mișcare și la sesiuni educaționale online. Noul concept este menit să faciliteze intervențiile specializate asigurate de echipa HOSPICE, într-o manieră atractivă, sporindu-le astfel eficiența.“Soluțiile bazate pe tehnologie sunt utilizate cu mult succes în diverse situații clinice. Este un fapt confirmat an de an de rezultatele proiectelor pe care le finanțăm prin programul Connecting for Good în întreaga țară. Jocurile și realitatea virtuală sunt un exemplu de suport care poate avea un rol important în creșterea eficienței serviciilor paliative. De aceea ne bucurăm să susținem această inițiativă a HOSPICE Casa Speranței, un partener cu care colaborăm de mulți ani”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România. Aceasta a mai spus că obiectivul lor este să dezvolte un sistem complex și integrat de servicii și intervenții paliative pediatrice, menite să contribuie cât mai mult la îmbunătățirea calității vieții copiilor cu boli incurabile și a familiilor acestora.Rezultatele estimate pentru prima etapă a implementării proiectului includ 200 de episoade de internare de tip respite, 50 de evenimente socio-educaționale și de respite, 250 de sesiuni de terapie prin joc și mișcare în cadrul camerelor Tech Room din București și Brașov, 300 de intervenții educaționale online pentru copii și 350 de intervenții educaționale clasice și de consiliere pentru membrii familiilor micilor pacienți.În cursul anului 2018, Fundația HOSPICE Casa Speranței va extinde proiectul și la Centrul Socio-Medical de la Adunații Copăceni.