Varza murată previne gripa

Medicii nutriționiști susțin că legumele și fructele murate pot fi de folos sănătății organismului, dacă sunt conservate corespunzător, astfel încât să-și păstreze proprietățile. „Varza murată, de exemplu, își păstrează compușii anticancerigeni, hepatoprotectori și antioxidanții. În plus, datorită conținutului ridicat de vitamina C, varza are un efect antioxidant, întărind sistemul imunitar și rezistența la viroze, inclusiv la diferitele forme de gripă”, spun medicii.