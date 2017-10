Vara, sezonul enterocolitelor

Cele mai frecvente afecțiuni în perioada verii sunt cele digestive. Specialiștii în boli infecțioase atrag atenția că se impune, în special în sezonul cald, respectarea normelor de igienă, pentru a evita vizita la spital. De pe 13 iulie până în prezent, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase s-au prezentat aproape 100 de pacienți cu enterocolită. Enterocolita este inflamarea mucoasei intestinului subțire și a colonului. Potrivit dr. Stela Halichidis, specialist în boli infecțioase, afecțiunea poate fi cauzată de o bacterie, un virus sau un parazit, iar contaminarea are loc prin ingestia unor alimente infectate sau prin transmitere de la un bolnav. În cazul copiilor, la care afecțiunea are o incidență mai mare, apariția bolii este favorizată de dezvoltarea incompletă a sistemului imunitar, cât și de tendința micuților a duce totul la guriță. Manifestările bolii sunt vărsăturile și diareea Boala se manifestă, într-o primă fază, prin dureri de cap, lipsa poftei de mâncare, iar în câteva zile simptomele se intensifică: febră, vărsături, neluarea în greutate, colici abdominale și diaree, cu scaune frecvente, lichide, cu puroi sau sânge. Enterocolita este o afecțiune caracteristică sezonului cald, din cauza temperaturilor ridicate, care creează mediul pro-pice pentru dezvoltarea germenilor. În acest context, a atras atenția dr. Stela Halichidis, trebuie evitat consumul de alimente alterate sau murdare. „Este importantă igiena personală, înainte și după masă, alimentele trebuie păstrate la frigider și nu trebuie consumate fără a fi spălate în prealabil. Avem numeroase cazuri de bolnavi care au mâncat pe plajă, cu mâinile murdare”, ne-a spus medicul. Dr. Stela Halichidis ne-a declarat că, de pe 13 iulie până în prezent, s-au prezentat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 97 de persoane care prezentau simptomatologie caracteristică enterocolitei, iar în cazul a 66 dintre bolnavi s-a impus internarea. „Se constată o creștere ușoară a cazurilor de enterocolită, comparativ cu luna anterioară, dar situația nu îngrijo-rează, întrucât este normal pentru perioada de vară”, a specificat medicul. Consecințele bolii - deshidratarea și malnutriția În cazul apariției simptomelor, se impune să consultați un specialist, căci enterocolita are drept conse-cințe deshidratarea și malnutriția, iar pentru prevenirea lor este necesar tratament imediat. Mai mult, riscul de deshidratare este mai ridicat la sugari, întrucât pier-derea de lichide este mai rapidă. Starea de deshidratare a organismului este apreciată de medicul de boli infecțioase, cel care stabilește și schema de tratament. În primul rând se are în vedere rehidratarea bolnavului, fie pe cale orală, fie prin perfuzii, apoi stabilirea unei diete. Sunt recomandate alimentele bogate în pectine, precum morcovii, orezul, brânza de vaci, carnea slabă fiartă și pastele făinoase. Antibioticele, obligatorii dacă scaunele sunt cu sânge, se iau numai la indicațiile medicului.