Vara, la pachet cu boli care "dau în clocot" printre copii

Anotimp al vacanțelor și al concediilor, fără doar și poate, vara este anotimpul preferat al copiilor, dar și al părinților, care fac totul pentru ca micuții să se poată bucura de plimbări în aer liber, de soare, apa mării, nisipul plajelor, ozonul pădurilor etc.Dincolo de aceste lucruri cu adevărat plăcute, dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, atrage atenția că sezonul estival ascunde nenumărate pericole pentru sănătatea copiilor.Așadar, fiecare anotimp vine cu un tip propriu de patologie. Vara îi șicanează pe cei mici cu probleme digestive, uneori severe, deranjamente stomacale, majoritatea de origine virală, plus eternele toxiinfecții alimentare, datorate combinării incorecte a alimentelor, dar și depozitării acestora în condiții improprii.„Ne-au venit la consultații copii cu deranjamente serioase la stomac pentru că au mâncat alimente pe bază de maioneză, iar la desert, înghețată. Au fost și cazuri de toxiinfecții serioase, copiii având stare foarte proastă, cu vărsături și febră, fiind nevoiți să ajungă la spital. Așadar, întrucât vara alimentele se strică mult mai ușor, copilul trebuie servit cu produse proaspete (legume și fructe) sau bine preparate termic (valabil pentru carne, ouă etc.). Cât privește lactatele, cele pasteurizate sunt mult mai sigure, cu condiția de a verifica valabilitatea și eticheta în general, dar și a de cumpăra numai din locuri sigure”- precizează medicul.Lista afecțiunilor estivale con-tinuă cu otitele, cauza fiind bălăceala în mare, în piscine sau în apele locale. Copiii, fiind mai sensibili, cu un sistem imunitar nu atât de bine dezvoltat încă, sunt predispuși la otite. De aceea, medicul recomandă curățarea urechilor micuților de cerumen înainte de a fi lăsați în apa rece, astfel încât apa care pătrunde în urechi să se poată scurge ușor, fără să formeze o bulă în interiorul urechilor. Ideal ar fi ca urechile copiilor să fie curățate după fiecare ieșire din apă.Și conjunctivitele apar ușor varaLa joacă, micuții pun mâna pe tot felul de obiecte încărcate de microbi, apoi se șterg la ochi, la gură. Pentru ca lucrurile să nu se complice, conjunctivita trebuie tratată neapărat de specialist. Nici spuzeala (o iritație a pielii cauzată de transpirație sau folosirea exagerată a șervețelelor umede) nu trebuie neglijată. Inițial, aceasta se manifestă prin senzații puternice de mâncărime, apoi prin mici pete roșiatice. Cu toate că nu reprezintă un pericol, pentru a se vindeca are nevoie de igienă zilnică, mai precis de un duș dimineața și unul seara, cu apă simplă, pentru a proteja copilul de atacurilor compușilor chimici din loțiunile de baie sau săpunuri.Deshidratarea stă și aceasta la pândă, urmările fiind uneori extrem de neplăcute. De aceea, ideal ar fi ca un copil să bea un pahar cu apă după fiecare jumătate de oră. Și sucurile naturale preparate în casă, cu miere și apă plată sunt foarte bune.Arsurile solare, insolația nu trebuie nici acestea neglijate, datorită urmărilor extrem de neplăcute. De aceea, orele de expunere corecte sunt până în ora 11 dimineața și după ora 17 seara, per total, copiii trebuind să stea la soare maximum două ore.Complicații nedorite pot provoca și accidentele de joacă: „E vremea coacerii fructelor, copiii pot cădea din copaci și riscă tot felul de entorse sau fracturi. Aceleași pericole îi pasc și în parcurile de distracție. Pentru prevenirea lor, e nevoie de supravegherea lor atentă”, a conchis pediatrul.