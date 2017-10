Vară de „foc“ la Spitalul Judeţean Constanţa

Vară de „foc“ la Spitalul Județean Constanța

Lunile de vară au transformat Spitalul Județean într-un adevărat furnicar având în vedere numărul imens de bolnavi internați. Nu mai puțin de 15.000 de constănțeni au ajuns pe patul de spital cu boli de inimă sau traumatisme. Conducerea spitalului susține că luna august a fost cea mai aglomerată, având în vedere că aproximativ 14.000 de bolnavi au ajuns la spital în această perioadă. Diferența s-a resimți cu atât mai mult cu cât, într-o lună obișnuită de vară, serviciul nu înregistra mai mult de 10.000 de pacienți. Secția ceamai solicitată a fost însă cea de obstetrică-ginecologie unde me-dicii au înregistrat 2000 de internări.„Potrivit ultimelor date statistice, un număr de 15.386 de pacienți au fost externați în lunile iunie, iulie și august, cele mai multe cazuri fiind înregistrate pe obstetrică-ginecologie unde am avut 2000 de foi de externare,1190 de cazuri la pediatrie, 1140 de cazuri în chirurgie, 972 de cazuri la cardiologie, 860 de cazuri la neurologie, 802 cazuri la neonatologie, 509 cazuri la ortopedie-traumatologie și 564 de cazuri la urologie. Se pare că, în acest context, unii șefi de secții și-au făcut mai bine treaba, alții au întâmpinat ceva probleme. Oricum, toate cele 26 de secții ale Spitalului au avut un flux continuu de pacienți, încă de la începutul anului, astfel că, în primele 8 luni ale acestui an am avut aproape 40.000 de pacienți diagnosticați și tratați în cadrul unității”, a declarat dr. Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalului Județean Constanța.