Vaccinul împotriva cancerului de col, din octombrie în România

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cervarix, vaccinul împotriva cancerului de col uterin, produs dezvoltat de laboratoarele companiei GlaxoSmith-Kline (GSK), va intra pe piața din România peste trei săptămâni, a declarat, marți, pentru NewsIn, David Lechleiter, directorul general al companiei GSK România. Cervarix a fost autorizat pentru punerea pe piață în Uniunea Europeană, pe acest segment existând până acum un singur produs, al companiei Merck. Autorizația survine avizului pozitiv dat în luna iulie de un comitet al Agenției europene a medicamentului (EMEA), după trecerea în revistă a diferitelor studii care au demonstrat eficacitate a Cervarix, a precizat grupul britanic, luni, într-un comunicat, citat de AFP. GSK și-a pus mari speranțe în Cervarix care va fi produs în fabrica sa din nordul Franței. Vaccinurile sunt pentru grupul britanic o activitate în plină expansiune care ar putea reprezenta potrivit estimărilor 13,8 la sută din cifra de afaceri până în 2010, față de 7,5 la sută în 2005. Cervarix a mai fost autorizat până acum în Australia, iar GSK a depus cererea de aprobare în Statele Unite în luna martie, cu întârziere față de calendarul inițial. Vaccinul împotriva cancerului de col uterin produs de GSK vine cu mare întârziere în raport cu Gardasil, vaccinul produs în laboratoarele Merck și Sanofi Pasteur, comercializat deja pe piețe din Statele Unite și Europa. Potrivit celor de la Glaxo, cancerul de col uterin care apare din cauza leziunilor provocate de un virus, este a doua cauză de mortalitate prin cancer la femei, cu peste 270 de mii de decese anual în întreaga lume. Gardasil, vaccinul produs de compania Merck, este comercializat în mai multe țări printre care și România sub denumirea Silgard, din luna martie a acestui an.Cervarix, vaccinul împotriva cancerului de col uterin, produs dezvoltat de laboratoarele companiei GlaxoSmith-Kline (GSK), va intra pe piața din România peste trei săptămâni, a declarat, marți, pentru NewsIn, David Lechleiter, directorul general al companiei GSK România. Cervarix a fost autorizat pentru punerea pe piață în Uniunea Europeană, pe acest segment existând până acum un singur produs, al companiei Merck. Autorizația survine avizului pozitiv dat în luna iulie de un comitet al Agenției europene a medicamentului (EMEA), după trecerea în revistă a diferitelor studii care au demonstrat eficacitate a Cervarix, a precizat grupul britanic, luni, într-un comunicat, citat de AFP. GSK și-a pus mari speranțe în Cervarix care va fi produs în fabrica sa din nordul Franței. Vaccinurile sunt pentru grupul britanic o activitate în plină expansiune care ar putea reprezenta potrivit estimărilor 13,8 la sută din cifra de afaceri până în 2010, față de 7,5 la sută în 2005. Cervarix a mai fost autorizat până acum în Australia, iar GSK a depus cererea de aprobare în Statele Unite în luna martie, cu întârziere față de calendarul inițial. Vaccinul împotriva cancerului de col uterin produs de GSK vine cu mare întârziere în raport cu Gardasil, vaccinul produs în laboratoarele Merck și Sanofi Pasteur, comercializat deja pe piețe din Statele Unite și Europa. Potrivit celor de la Glaxo, cancerul de col uterin care apare din cauza leziunilor provocate de un virus, este a doua cauză de mortalitate prin cancer la femei, cu peste 270 de mii de decese anual în întreaga lume. Gardasil, vaccinul produs de compania Merck, este comercializat în mai multe țări printre care și România sub denumirea Silgard, din luna martie a acestui an.