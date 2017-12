Vaccinul antigripal este insuficient

Vaccinul antigripal a început să fie distribuit medicilor de familie, dar dozele sunt insuficiente. Doctorii sunt nevoiți să facă din nou o selecție a pacienților pe care să-i imunizeze gratuit. Pe ceilalți înscriși pe listă, care nu fac parte din categoriile cu riscuri de îmbolnăvire, îi trimit să-și cumpere singuri vaccinul.Cei care au peste 65 de ani, bolnavii cronici, copiii, gravidele și angajații din sistemul sanitar ar trebui imunizați cu vaccinul cumpărat de Ministerul Sănătății. „Am solicitat 100 de doze, fiind conștientă că n-o să primesc cât am nevoie. Sigur că necesarul era mult mai mare. Eu am pe lista mea cel puțin 400 de cronici care sunt eligibili pentru vaccinare. Am primit 30. I-am anunțat, sigur, pe cei din grupele de risc și care vine primul primește vaccin”, explică Sandra Alexiu, medic de familie, potrivit Știrilor TVR. Și, deși pare incredibil, dar sunt medici care nu au primit nici măcar o doză din prima tranșă distribuită de Ministerul Sănătații DSP-urilor. Aceștia atrag atenția că vaccinarea trebuia începută deja.